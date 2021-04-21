Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков роз'яснив загрозливу заяву Путіна про недопуск перетину "червоних ліній" у відносинах з Росією.
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Як повідомляє "РБК", в ефірі радіо "Комсомольська правда" Пєсков зазначив, що "червоними лініями" для зарубіжних країн стануть спроби втручання у внутрішні справи Росії.
"[Це] інтереси нашої зовнішньої і внутрішньої безпеки. Це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення утиску економічних інтересів щодо нашої країни», — висловився представник Путіна.
Нагадаємо, у своєму зверненні до Ради Федерації 21 квітня Путін пригрозив країнам, які спробують перетнути "червону лінію" Росії.
Президент РФ заявив, що Росія не хоче "спалювати мости", і пригрозив тим, хто хоче їх "зірвати", "асиметричною і швидкою" відповіддю. Кремль же здатний, уточнює російський президент, ухвалити будь-яке рішення.
"Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували. При цьому у нас, я просто змушений це сказати, вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості в собі і своїй правоті і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення", - заявив Путін.
Глава Кремля згадав про "червону лінію", межі якої буде встановлювати сама Москва.
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