У Польщі є 15 цивільних аеропортів.

Польща планує адаптувати всі свої аеропорти, зокрема цивільні, для використання у військових цілях. Про це заявив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, пише "Polskie radio".

"Кожен аеропорт має бути якимось чином адаптований і пристосований до можливості співпрацювати і працювати з військовими", - наголосив він.

Косиняк-Камиш зазначив, що деякі польські аеропорти вже є цивільно-військовими аеропортами, наприклад, є аеропорт у Кракові, у Балиці, де розташована авіабаза і працює цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є використовується для військових потреб.

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Також видання нагадує, що раніше заступник міністра інфраструктури Польщі Мачей Ласек повідомив, що тривають переговори з Міністерством національної оборони щодо "подвійного використання польських аеропортів, як для цивільних, так і для військових цілей". Він підкреслив, що "15 польських цивільних аеропортів - це вдвічі більше, ніж у нас військових аеропортів".

За його словами, у військовій частині можуть розміститися транспортні вузли, пункти евакуації, пункти надання допомоги та вантажний вузол. На запитання про те, коли буде готова інфраструктура, Ласек наголосив, що "це вже відбувається".

Зокрема, за його словами, в аеропорту Жешува триває розширення, в аеропорту Кракова "тривають підготовчі процеси", в аеропортах Катовіце і Вроцлава "будують вантажний хаб, а також залізничну гілку і паливозаправні станції", а в аеропорту Щецина планують "розбудову з подвійним призначенням, як для збільшення пасажиропотоку, так і для реагування в разі небезпеки або стихійних лих".

Європа і війна в Україні

Раніше стало відомо, що уряд США планує закрити базу НАТО в грецькому Александруполісі, через яку йшли поставки військової допомоги для України.

Раніше в Міжнародному інституті стратегічних досліджень заявили, що Європі доведеться додатково витратити 350 мільярдів доларів, щоб замінити допомогу США Україні. При цьому головною проблемою є обмежені виробничі потужності країн Європи.

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