Проблема надлишку пропозиції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії.

Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає введення відповідних заходів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з його латвійським колегою Евіком Сіліною, пише Bloomberg.

Він додав, що планує обговорити це питання на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.

Відео дня

Протести польських фермерів

Польські фермери готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Сьвецько та біля Литви. Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте заявила, що заплановане блокування польськими фермерами дороги на литовсько-польському кордоні може порушити принцип ЄС щодо вільного пересування товарів і людей.

Водночас у Польщі хочуть, аби Європейський Союз скасував вільний доступ української агропродукції на свій ринок та повернув торговельні обмеження, які діяли до повномасштабного російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: