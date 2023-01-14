При цьому Матеуш Моравецький не очікує, що Німеччина схвалить поставки найближчими днями.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спробує переконати владу Німеччини схвалити поставки важких танків Україні в рамках свого найближчого візиту до Берліна. Однак він не очікує, що відповідне рішення буде прийнято найближчими днями.

Такою інформацією поділився Моравецький в ефірі радіостанції RMF FM. Ведучий запитав прем'єра, чи вдасться йому переконати Олафа Шольца надати важкі танки Leopard для ЗСУ. Але той відповів лише коротким: "Не знаю". Потім Моравецький пояснив, чому для такого рішення потрібен час.

"Це процеси, які вимагають тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про постачання ЗРК Patriot — УНІАН) зайняло у німців близько півтора місяців. Говорили, що Patriot їдуть тільки в Польщу, але після тиску погодилися відправити їх в Україну", — нагадав він.

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Танки Leopard для України: що відомо

Польща вже схвалила поставки Leopard 2, Про що додатково згадав Моравецький. Варшава передасть Києву роту згаданої техніки.

Фінляндія теж заявила про готовність передати танки Україні, але в складі спільної європейської коаліції і в разі схвалення Німеччини.

Колишній міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт допустила поставки Leopard для ВСУ. Але з тих пір вона пішла у відставку.

Спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман повідомила 14 січня, що ФРН ще не отримувала офіційного запиту на відправку танків Україні.

За даними видання Spiegel, канцлер Олаф Шольц роздратований через тиск у зв'язку з питанням передачі Leopard, а серед депутатів його партії наростає нетерпіння.

Джерела Bloomberg повідомили, що наступного тижня Берлін все ж схвалить поставки танків для ЗСУ.

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