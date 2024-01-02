Поляки заявили, що підняли в небо дві пари винищувачів F-16 для забезпечення безпеки повітряного простору.

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня Польща піднімала в небо бойову авіацію. Про це повідомляли польські Збройні сили в соцмережі Х.

"Для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були задіяні дві пари винищувачів F-16 і повітряний заправник союзників. Близько 5.45 злетіла пара, дислокована на базі в Ласці, а близько 6.15 - пара з бази в Кшесінах", - йдеться у повідомленні.

Після 10 години ранку повідомляти, що винищувачі F-16 повернулися на свої бази.

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"Польські збройні сили постійно моніторять ситуацію на території України і залишаються в постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі", – наголошується в повідомленні.

Ракетна атака на Україну

У ніч на 2 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, згодом – ракетами. Основний удар припав на Київ і Харків. Зокрема, за словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ протиповітряна оборона збила більше 6 десятків ракет Х-101 / Х555Х-55 і десяток Х-47М2"Кинджал".

Під час попередньої масштабної атаки РФ на Україну 29 грудня російська ракета залетіла на територію Польщі.

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