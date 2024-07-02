Одна зі змін стосується новоприбулих біженців з України. Уряд вважає її наразі не виправданою.

Польща продовжила тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року, але припинила один з видів допомоги для біженців.

Як повідомляє "Польське радіо", з 1 липня припинили один з видів допомоги для новоприбулих українців з числа вимушених переселенців. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик оголосив, що домогосподарства, які прийматимуть українців, не зможуть отримувати грошову компенсацію в розмірі 40 злотих в день.

Українці зможуть отримувати допомогу у місцях спільного проживання. Також скасовано виплату 300 злотих одноразової допомоги для новоприбулих українців.

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"Нових біженців - небагато, тому ця система на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана", - зазначив Дущик.

Українські біженці в Польщі

Як раніще повідомляв УНІАН, з 1 липня набудуть чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) буде скасовано, зміняться правила отримання номера PESEL. Однією зі змін стане продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

10 червня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.

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