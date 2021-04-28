Майкл Коллінз - один з 24 людей, які літали до Місяця. Останні роки астронавт боровся з раком.

28 квітня у США на 91-му році життя помер астронавт Майкл Коллінз, командир корабля "Аполлон-11", який вперше доставив людей до Місяця.

Повідомлення родичів про смерть Коллінза опубліковано на його сторінці у Twitter.

На відміну від Ніла Армстронга і Базза Олдріна, Майкл Коллінз так і не ступав на поверхню Місяця. У липні 1969 року він був командиром екіпажу і пілотував командний модуль на орбіті, поки астронавти вперше висадилися на супутник Землі.

Читайте такожПершу жінку на Місяць доставить компанія Ілона Маска: NASA підписало контрактКоллінз народився у 1930-му році в Римі, в сім'ї військового аташе. За своє життя астронавт двічі побував у космосі. Вперше він полетів разом з Джоном Янгом на кораблі "Джеміні-10" в липні 1966 року. Тоді Коллінз став першою в історії людиною, яка зробила два виходи у відкритий космос за один політ.

Після польоту на місяць Коллінз був призначений помічником Державного секретаря зі зв'язків з громадськістю, а в 1971 році став директором Національного музею авіації та космонавтики. У 1978 році його призначили заступником вченого секретаря Смітсонівського інституту.

Майкл Коллінз написав кілька книг про космонавтику, а ще захоплювався аквареллю, хоча на космічну тему малював рідко. Останні роки жив зі своєю дружиною Пет на острові Марко у Флориді та Ейвоні в Північній Кароліні, поки та не померла у квітні 2014 року.

За повідомленням родичів, астронавт хворів на рак.

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Переклад: Катерина Комолова