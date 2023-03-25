Він передбачив появу персональних комп'ютерів за 20 років до цієї події.

Помер співзасновник корпорації Intel, американський мільярдер і інженер, піонер напівпровідникової електроніки Гордон Мур.

Йому було 94 роки, пише Reuters. Він помер в оточенні родини у своєму будинку на Гаваях.

Хто такий Гордон Мур

Мур почав працювати над напівпровідниками в 1950 роках. Став одним зі співзасновників компанії в 1968 році. Потім він став одним з тих інженерів, завдяки яким процесори Intel були встановлені більш ніж в 80% персональних комп'ютерів у всьому світі.

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"Інтегральні схеми призведуть до таких чудес, як домашні комп'ютери, автоматичне керування автомобілями та персональне портативне комунікаційне обладнання", - писав Мур за 20 років до революції персональних комп'ютерів, і більш ніж за 40 років до появи мобільних телефонів.

Цікаво, що незважаючи на те, що Мур передбачив появу ПК, в інтерв'ю журналу Forbes він одного разу зізнався, що сам не купував домашній комп'ютер до кінця 1980-х років.

У 2023 році журнал Forbes оцінив його статки в $7,2 млрд.

Інші співзасновники Intel

Ще один співзасновник компанії Intel Ендрю Гроув помер в 2016 року. Мур і Роберт Нойс, які заснували Intel в 1968 році, найняли Гроува. Цих трьох стали називати "трійцею Intel". Сам Нойс помер ще в 1990 році.

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