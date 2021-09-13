Ланг ніколи не бачив годинника, не знав про існування електрики, а батько ніколи не розповідав йому про жінок.

Від раку печінки помер Хо Ван Ланг - "в'єтнамський тарзан", який прожив у джунглях 40 років. Чоловік ізолювався від людей, бо вважав, що "В'єтнамська війна" триває.

Про це повідомляє Daily Mail.

У 1972 році американські літаки розбомбили в'єтнамське село, в якій жив на той момент дворічний Хо Ван Ланг. Крім нього, як вважалося, в живих залишився тільки його батько, який і забрав хлопчика в джунглі.

Ланг ніколи не бачив годинника, не знав про існування електрики, а батько ніколи не розповідав йому про жінок. За весь час життя в джунглях він бачив тільки п'ять осіб.

У 2013 році брат Хо Ван Ланга, який виявився живий, виявив його в лісі недалеко від поселення Ча Сін в провінції Куанг Нгай і повернув в цивілізацію.

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У понеділок, 6 вересня, Ланг помер від раку печінки. Дослідники кажуть, що за вісім років серед людей чоловік почав харчуватися незвичною для себе їжею, їсти напівфабрикати і вживати алкоголь.

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Автор: Денис Прядко