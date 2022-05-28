А Санкт-Петербург та Гатчину виключили з Союзу міст Балтії.

Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Російській Федерації.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Рішення про розірвання угод про побратимство з російськими містами вже прийняли міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція та Нідерланди.

"Ще десятки – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією", - відзначили у Міністерстві.

А нещодавно Союз міст Балтії вирішив виключити російські міста Санкт-Петербург та Гатчину зі свого складу. Натомість до складу організації у якості асоційованого члена прийняли українське місто Вільнянськ.

Раніше повідомлялося, що Запоріжжя розриває угоди про співпрацю регіону з білоруськими територіями.

За даними The Washington Post, після повномасштабного російського вторгнення в Україну приблизно 20 країн вислали понад 400 російських дипломатів. Причинами послугувала російська агресія, звинувачення у шпигунстві та звірства окупантів в українських містах.

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