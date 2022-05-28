За даними організації, найбільша кількість заражень - у Великобританії та США.

У 33 країна світу виявили гострий гепатит невідомого походження. З початку квітня 2022 року зареєстрували 650 інфікованих дітей. Найбільшу кількість хворих - у Великобританії (222) та США (216),

Про це повідомили в ВООЗ.

Також широкого поширення новий гепатит набув у країнах західної частини Тихоокеанського регіону, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я.

Крім того, понад 75 випадків заражень у країнах Євросоюзу припадає на дітей віком до 5 років.

За даними медиків, у дітей розвивається гостра печінкова недостатність. У 6% випадках дітям була потрібна трансплантація печінки, 9 дітей померли.

Джерело зараження поки не встановлено. ВООЗ продовжує вивчати гіпотезу щодо можливості виникнення гепатиту у результаті ускладнення після аденовірусу чи коронавірусу.

Наголосимо, лікарі виявили перші випадки зараження невідомим гепатитом на початку квітня. 23 квітня ВООЗ повідомила вже про 169 заражень у дітей віком від 1 місяця до 16 років. У жодному з цих випадків вчені не виявили відомі віруси гепатиту А, В, С, D та E.

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