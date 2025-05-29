Її успішно прооперували.

У Канаді народилася кішка з шістьма лапами. Цей унікальний випадок стався в Едмонтоні, провінція Альберта, і привернув увагу як місцевих мешканців, так і міжнародних ЗМІ.

6 травня на Facebook-сторінці групи порятунку котів Furget Me Not з'явився допис про надзвичайну кішку Бітсі. Тварина народилася з двома додатковими лапами та зайвим тазом. Ветеринари припустили, що це сталося внаслідок поглинання близнюка в утробі:

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"Бітсі щодня стикається з проблемами, з якими не повинна стикатися жодна інша кішка: дискомфорт, хронічний біль і постійні травми. Зараз вона потребує складної операції з видалення зайвих кінцівок, а також задньої лівої лапи, яка прикріплена задом наперед до другого тазу і є абсолютно непридатною для використання".

Волонтери оголосили про збір 5 тисяч доларів на операцію, діагностичні дослідження та післяопераційне лікування. Вже 12 травня вони повідомили, що Бітсі перенесла операцію і має шанс на краще життя.

Як пише Daily Mail, кішку дві години оперували ветеринари лікарні у Віндермірі. Офіс-менеджерка установи Маккензі Савацкі розповіла, що додаткові кінцівки були з’єднані з однією із задніх лап через частину тазу. Щоб забезпечити кішці найкращу якість життя, їх довелося видалити хірургічним шляхом. Після операції Савацкі забрала тварину до себе додому:

"До операції вона не могла правильно лежати, їй доводилося розкидати лапки в сторони, як павуку. Зараз вона почувається фантастично - бігає і грається. Вона так легко звикла до того, що у неї три лапи. Я думаю, вона настільки щаслива не відчувати болю, що це значно полегшило її адаптацію".

Інші історії порятунку котів

Раніше користувачів мережі зворушила історія кошеняти на ім’я Кікі. Ветеринари давали їй лише тиждень життя, але завдяки турботі нового власника Кікі повністю одужала і тепер живе щасливим життям у люблячій родині.

Публікація з фотографіями до та після порятунку зібрала численні позитивні відгуки та коментарі від користувачів, які були зворушені цією історією.

Також УНІАН повідомляв про порятунок котика, який опинився під завалами внаслідок російського ракетного удару по Києву. Тварина перебувала під завалами півтори доби.

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