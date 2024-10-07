У Європі побоюються повтору трагедії в Лівані, де у 2020 році постраждали тисячі людей.

Судно MV Ruby, на борту якої 20 тисяч тонн російської аміачної селітри, зазнало значних пошкоджень, але кілька тижнів не може стати на ремонт - уряди низки країн з підозрою ставляться до небезпечного вантажу з РФ. Добрива, згідно з заявами судновласника, прямували до Африки, але застрягли у Європі.

За даними The New York Times, неприємності з судном MV Ruby, яке зараз знаходиться біля берегів Великобританії, почалися невдовзі після того, як воно у серпні вийшло з Кандалакшу (Мурманська область РФ). Зокрема, 600-футовий балкер із небезпечним вантажем на борту потрапив у бурю та сів на мілину. В результаті, як стверджує представник компанії, що управляє судном, пошкоджено кермо і гвинт, а в корпусі утворилося кілька "тріщин". Він запевняє, що вантаж не постраждав і небезпеки немає. Проте Ruby відмовилися прийняти на ремонт уже кілька країн. Зокрема, на початку вересня судно на кілька днів зайшло до порту норвезького міста Тромсе, де балкер обстежили, та направили на ремонт до іншої країни. Потім Ruby взяв курс на литовську Клайпеду, але й там отримало відмову.

"Менеджери судна та деякі представники морської влади марно намагалися запевнити громадськість, що вантаж не становить жодної загрози. Шведська та данська морська влада стежила за MV Ruby, поки воно повільно рухалося до Північного моря, марно шукаючи порт, який дозволить йому пришвартуватися", - наголошується в публікації.

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Як уточнюється, судно MV Ruby зареєстроване на Мальті, і, згідно з офіційними даними, належить компанії Ruby Enterprise. Керує балкером компанія Serenity Shipping, офіс якої знаходиться в ОАЕ. Але недовіра у влади викликає походження вантажу – Російська Федерація. Зокрема, побоюються, що судно з селітрою країни-агресора може виявитися своєрідним "троянським конем", відправленим для саботажу життєво важливої ​​судноплавної та портової інфраструктури.

Варто зазначити, що судно не пустили навіть на Мальту – міністерство транспорту країни заявило, що прийме судно лише після розвантаження.

Як з'ясували журналісти, зараз балкер знаходиться за 14 миль від узбережжя Кента (південний схід Великобританії). За словами судновласника, MV Ruby у британської влади запросило док, щоб перевантажити селітру на інше судно та провести ремонт.

Влада низці країн порівнює судно з "мегабомбою, що плаває" і проводить аналогії з подіями 2020 року, що мали місце в Лівані. Тоді в порту Бейрута вибухнула аміачна селітра, яка також мала російське "коріння", - катастрофа забрала життя приблизно 200 людей, близько 6 тисяч отримали поранення. Тоді у повітря злетіло 2750 тонн селітри, а на борту MV Ruby – у сім разів більше.

Вибух селітри у Бейруті - подробиці

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2020 року у Бейруті (Ліван) через вибухи аміачної селітри загинуло близько 200 людей. За даними уряду Лівану, у порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. У місті поранення отримали тисячі людей, було пошкоджено безліч будівель.

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