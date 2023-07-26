Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, санкції стосуються в основному авіації та товарів подвійного призначення.

Посли Європейського Союзу сьогодні погодили введення нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської війни в Україні. Про це повідомляє на сторінці у X (Twitter) Головування Іспанії в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС домовилися про введення обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Білорусі до російської агресії проти України. Ці заходи включають включення до списків фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, санкції стосуються в основному авіації та товарів подвійного призначення. Йозвяк також зазначив, що у введених санкціях немає "жодних відступів для білоруського калію".

Відео дня

Водночас він спрогнозував, що це питання знову постане восени.

Санкції проти Білорусі - що відомо

На початку року повідомлялося, що ЄС підготував пакет санкцій проти Білорусі через її співучасть у війні Росії в Україні. Як зазначали ЗМІ, санкції націлені на енергетичний та технологічний сектори та багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Водночас у квітні ЗМІ повідомляли, що робота над санкціями проти Білорусі гальмується через позицію деяких країн, що намагаються домогтися зняття раніше запроваджених обмежень щодо білоруського калію.

Також депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка за його причетність до депортації українських дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: