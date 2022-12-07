За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

Посольства України у різних країнах світу продовжують отримувати анонімні погрози.

"Погрози нашим дипломатам продовжують надходити. Вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як от на фото в цьому дописі з Польщі", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

За словами Кулеби, за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

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"Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції", - поінформував Кулеба.

Він також наголосив, що кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні.

"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", - заявив очільник МЗС.

Поштовий тероризм українських посольств

У коментарі МЗС України щодо погроз на адреси українських посольств та консульств від 5 грудня зазначалося, що дипломати продовжать успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням країни енергетичним обладнанням, незважаючи на розгорнуту проти них кампанію терору.

За дорученням Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

У МЗС України закликали іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.