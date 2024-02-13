Росія планує посилити контроль на вході до своїх установ.

Посольство РФ просить заборонити в Німеччині мирні акції проти чинного лідера РФ Володимира Путіна під час виборів російського президента, які заплановані на 15-17 березня.

Як повідомляє The Moscow Times, посол РФ у ФРН Сергій Нечаєв заявив, що диппредставництво в курсі про те, що в Німеччині готуються мітинги "антиросійського характеру".

"Поставили перед німецькою владою питання про прийняття вичерпних заходів безпеки. Наполягаємо на забороні проведення масових акцій в безпосередній близькості від диппредставництв, щоб уникнути зіткнень і погроз виборцям", - заявив він росЗМІ.

За його словами, для забезпечення безпеки в день виборів дипмісія планує значно посилити контроль на вході в російські закордонні установи й залучити приватні охоронні підприємства.

Нечаєв також поскаржився на складнощі з організацією виборів через "нагнітання антиросійських настроїв" у Німеччині, а також через закриття німецькою владою чотирьох з п'яти російських генконсульств - у Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Як зазначає The Moscow Times, в кінці січня 2024 року представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що виборчі дільниці організовують в країнах, де є дипмісії та консульства, в тому числі "недружніх". Станом на 7 лютого, за кордоном вже було утворено 269 виборчих дільниць.

У Росії пов'язали німецького філософа Канта з війною

Раніше губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що німецький філософ Іммануїл Кант, який помер на початку 19 століття, "має пряме відношення" до війни в Україні. Відповідну заяву 38-річний губернатор зробив на з'їзді Російського товариства політологів.

При цьому він сам визнав, що займається провокацією, але, тим не менш, заявив, що Кант має "майже пряме відношення" до глобального хаосу, глобального періодичного миру і "пряме відношення до військового конфлікту в Україні".

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