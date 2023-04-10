За півгодини вода залила будинки місцевих дачників по вікна.

Вночі 10 квітня в садовому товаристві "Росинка-2" в прикордонній Гомельській області, де часто фіксують пересування російської військової техніки, затопило будинки.

За півгодини вода залила будинки місцевих дачників по вікна, повідомили в Товаристві рятування на водах (ОСВОД).

За інформацією рятувальників, прорив стався близько 3.30. На місце виїжджали співробітники ОСВОД і Міністерства з надзвичайних ситуацій (МЧС), які допомогли евакуюватися людям з домашніми тваринами. На берег з кількох будинків працівники евакуювали 7 осіб, у тому числі одну дитину.

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За офіційною версією, "потоп" почався через те, що штучний насип, створений мешканцями дачного селища, був розмитий. Цьогоріч в Білорусі вийшли з берегів багато річок, рівень води продовжує зростати на Сожі та Дніпрі.

Повені у світі - прогнози

У недавній доповіді ООН експерти сповіщали, що на людство насувається глобальна водна криза, яка може "вийти з-під контролю". Причина – зростання споживання води і кліматична криза.

Вчені NASA також попереджали, що інтенсивність повеней і посух по всьому світу збільшиться через глобальне потепління.

Дослідники заявляли, що близько 15 млн осіб у світі, з яких більше половини зосереджено в Індії, Пакистані, Перу і Китаї, в зоні ризику через танення льодовиків і можливі прориви льодовикових озер.

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