Він зазначив, що Польщі допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха запропонували кілька країн.

Військові США долучилися до ліквідації наслідків повені в Польщі. Свою допомогу також запропонували Туреччина та Німеччина.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск на засіданны кризового штабу, передає Wiadomości. "Три десятки американських солдатів працюють з обладнанням у Жагані. Це практична допомога", - сказав Туск і додав, що німецькі військові також заявили про готовність допомогти Польщі.

"Якщо ви побачите німецьких солдатів, будь ласка, не панікуйте. Це допомога", - пожартував Туск.

Глава польського уряду при цьому натякнув, що не вдаватиметься до допомоги з боку Німеччини. "... Спасибі нашим партнерам, але ми не завжди будемо використовувати те, що не буде добре працювати тут", - зазначив Туск.

Повінь у Європі

Повені в Центральній Європі захоплюють нові території. Волонтери та співробітники аварійно-рятувальних служб зміцнюють польське місто Вроцлав від паводкових вод.

Найсильніші за 20 років повені залишили слід руйнувань від Румунії до Польщі, поширюючи бруд і сміття в містах, руйнуючи мости, затоплюючи автомобілі та залишаючи збитки на мільярди доларів. Повені вже призвели до загибелі щонайменше 24 людей і завдали серйозної шкоди в низці країн.

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