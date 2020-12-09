Масштабна пожежа та евакуація - у Сполучених Штатах намагаються приборкати загоряння на хімічній фабриці.
Читайте такожУ Полтаві зайнялася історична будівля: рух у центрі міста перекрито (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На підприємстві, розташованому у штаті Західна Вірджинія, повідомляють про щонайменше один потужний вибух.
Місцева влада перекрила шосе, яке проходить біля фабрики та розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі трьох кілометрів від пожежі.
Для них підготували місця у притулках. Іншим радять не виходити з дому.
Як повідомляє Daily Mail, чотири людини отримали поранення. Їх доставили до лікарні.
County officials in Belle, West Virginia, have declared a shelter-in-place order for residents within a two-mile radius of the Chemours Co chemical plant after a ‘serious explosion’ occurred at the plant https://t.co/EKg7OL6mtopic.twitter.com/Hx4lGaqtP8— Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) December 9, 2020
За повідомленнями місцевих ЗМІ, за словами президента комісії округу Канова Кента Карпера, вибух був викликаний хімічними речовинами - хлорованим сухим відбілювачем і метанолом.
WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.— Eyewitness News (@wchs8fox11) December 9, 2020
(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy
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