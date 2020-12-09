На підприємстві, розташованому у штаті Західна Вірджинія, повідомляють про щонайменше один потужний вибух.

Масштабна пожежа та евакуація - у Сполучених Штатах намагаються приборкати загоряння на хімічній фабриці.

Читайте такожУ Полтаві зайнялася історична будівля: рух у центрі міста перекрито (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На підприємстві, розташованому у штаті Західна Вірджинія, повідомляють про щонайменше один потужний вибух.

Місцева влада перекрила шосе, яке проходить біля фабрики та розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі трьох кілометрів від пожежі.

Для них підготували місця у притулках. Іншим радять не виходити з дому.

Як повідомляє Daily Mail, чотири людини отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

County officials in Belle, West Virginia, have declared a shelter-in-place order for residents within a two-mile radius of the Chemours Co chemical plant after a ‘serious explosion’ occurred at the plant https://t.co/EKg7OL6mtopic.twitter.com/Hx4lGaqtP8 — Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) December 9, 2020

За повідомленнями місцевих ЗМІ, за словами президента комісії округу Канова Кента Карпера, вибух був викликаний хімічними речовинами - хлорованим сухим відбілювачем і метанолом.

WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.



(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy — Eyewitness News (@wchs8fox11) December 9, 2020

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська