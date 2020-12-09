Чотири людини отримали поранення, повідомляє Daily Mail / фото News19, Aaron Spencer

Масштабна пожежа та евакуація - у Сполучених Штатах намагаються приборкати загоряння на хімічній фабриці.

Читайте такожУ Полтаві зайнялася історична будівля: рух у центрі міста перекрито (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На підприємстві, розташованому у штаті Західна Вірджинія, повідомляють про щонайменше один потужний вибух.

Місцева влада перекрила шосе, яке проходить біля фабрики та розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі трьох кілометрів від пожежі.

Для них підготували місця у притулках. Іншим радять не виходити з дому.

Як повідомляє Daily Mail, чотири людини отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, за словами президента комісії округу Канова Кента Карпера, вибух був викликаний хімічними речовинами - хлорованим сухим відбілювачем і метанолом.

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Автор: Людмила Жерновська