Польща спростила правила в'їзду в країну і доступ до ринку праці для біженців.

Війна з Росією змусила багатьох українців покинути свої будинки і шукати притулок в інших країнах. Польща - найпопулярніша країна в українських переселенців, яка прийняла вже понад 1 мільйон наших громадян. Влада Польщі попереджає, що Варшава і Краків вже не можуть приймати переселенців, тому українцям рекомендують поселятися в невеликих містах.

Документи для в'їзду в Польщу

Для перетину кордону бажано мати внутрішній і закордонний паспорт. Однак українців пропустять навіть без документів. При бажанні в'їхати з метою отримання захисту, про це необхідно заявити на КПП. Тоді не потрібно підтверджувати підстави для в'їзду документами. Також не потрібні документи про вакцинацію від коронавірусу.

Батьки можуть в'їжджати з дитиною без дозволу другого з батьків. Більш того, в'їжджати навіть можна з чужими дітьми, але пізніше в Польщі потрібно буде оформити опікунство.

Власники авто повинні мати "зелену карту" - страховку для міжнародних поїздок. Автомобілі без такого документа часто не пропускають.

Власникам тварин бажано мати міжнародний ветеринарний паспорт, мікрочіп та довідку та щеплення. Пропустити переселенців з твариною можуть і без документів, однак рішення в кожному випадку прийматимуть прикордонники.

Чи можна в'їхати до Польщі чоловікам

В Україні оголошено воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловікам у віці від 18 до 60 років виїзд з країни заборонений, але є деякі винятки. Чоловіки можуть виїхати при наступних умовах:

наявність відстрочки від призову або документів про взяття на спеціальний військовий облік;

висновок медкомісії про непридатність до служби;

наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, або одної і більше дитини-інваліда;

статус батька-одинака;

смерть або пропажа близьких в зоні ОСС.

Пункти пропуску до Польщі

За заяви влади, всі КПП на кордоні з Польщею працюють і їх можна пройти пішки. Карта всіх працюючих КПП - за посиланням.

Оформлення в'їзду на кордоні

При перетині кордону в закордонний паспорт повинен бути проставлений червоний штамп з датою в'їзду. Якщо паспорта немає, оформляється спеціальна довідка на всіх, хто перетнув кордон (включаючи дітей). Це важливий документ, оскільки він підтверджує легальність в'їзду до Польщі.

Пункти розміщення біженців

Недалеко від пунктів пропуску розміщені Центри для біженців, де переселенцям пропонують гарячі напої, медичну допомогу, нічліг та юридичні консультації. Пункти прийому біженців призначені для тих, кому ніде жити в Польщі.

Подальше життя в Польщі

Після перетину кордону українці жити, працювати і отримувати медичні послуги в Польщі протягом 1 року. Діти можуть ходити в польську школу. Також ми розповідали, як отримати тимчасовий захист або статус біженця в Польщі.

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