Метте Фредеріксен нагадала, що після закінчення "холодної війни" на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення, а гроші направити на фінансування оборони та безпеки. Ці кроки необхідні, щоб стримати "більш агресивну Росію".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в інтерв'ю Financial Times, що "наївний" континент повинен уникнути помилок 1930-х років і посилити оборонну промисловість, щоб стримати імперіалістичну Росію, яка зробила Україну своєю першою метою.

"Свобода має свою ціну. З точки зору Європи ми повинні визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку", - сказала Фредеріксен.

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Вона зазначила, що після закінчення "холодної війни" на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

"Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Нам потрібно говорити про те, що якщо світ змінюється в тому напрямку, в якому я думаю, то не можна витрачати пенні, або долар, або євро, або крону два рази", - заявила прем'єр Данії.

Витрати на оборону в Європі поступово зростають з моменту анексії Росією Криму в 2014 році. Якщо раніше лише деякі європейські країни відповідали неофіційним вимогам НАТО щодо військових витрат, то тепер їх 17, поряд з США, збираються витратити в цьому році понад 2% національного доходу.

Проблеми з обороною Європи - головні новини

Європа не може дати Україні достатньо зброї. Щоб задовольнити поточний попит, розширювати виробництво доведеться кілька років. Європейським компаніям потрібно виконати кілька завдань:

терміново забезпечити зброєю воюючу Україну, яка і так вже висмоктала з союзників наявні у них запаси озброєнь;

відшкодувати і наростити власні запаси європейських армій;

забезпечити розгортання додаткових сил швидкого реагування НАТО, які хочуть збільшити в сім разів і довести до 300 тисяч осіб.

Крім того, ЄС не зміг виконати обіцянку про передачу Україні мільйона артснарядів за рік. Станом на січень Україні передали лише 330 тисяч снарядів, хоча термін закінчується вже в березні.

На цьому тлі Дональд Трамп погрожував віддати ті країни Єропи на розтерзання росіянам, які не виконають зобов'язання про витрату 2% ВВП на власну оборону.

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