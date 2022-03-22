Беннет вже таємно зустрівся з Путіним.

Прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет попросив спецслужби зайнятися підготовкою його візиту до Києва для важливих переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на новинний сайт Ynet.

Співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане "жахом" для спецслужб з огляду на російські бомбардування українських міст.

Згідно з повідомленням, ізраїльські офіційні особи вже попередили українську владу, що Беннет прибуде до Києва не заради "фотосесії", а з конкретними цілями – у разі якщо сторони конфлікту готові до припинення вогню, щоб допомогти країнам досягти "фінішу".

Беннет вже відвідав Путіна у Росії теж з цією метою.

У прем’єра поки не можуть коментувати цю інформацію.

14 березня в Офісі Зеленського офіційно заявили, що Ізраїль став посередником у переговорах з агресором. Проте наступного дня стало відомо про те, що Єрусалим призупинив прийом біженців з України, що на Банковій назвали недружнім кроком.

Згодом нейтралітет Ізраїлю розкритикував й український президент, поцікавившись у парламентарів, чому ті досі не допомагають ЗСУ зброєю та не запровадили санкції проти режиму Путіна.

Цьому передувала інформація ізраїльських ЗМІ про те, що Беннет, щоб досягнути свого дипломатичного прогресу, нібито закликав Зеленського погодитися на умови Росії і фактично капітулювати. Проте той не погодився.

Тоді на Банковій цій інформації не захотіли вірити, назвавши її фейком.

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