Раніше стало відомо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною та не прийматиме біженців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення керівництва Ізраїлю про обмеження на в'їзд для громадян України.

За його словами, призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив", – написав Єрмак.

За словами Єрмака, Україна буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам нашої держави та українців.

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", – підкреслив керівник ОП.

А тим часом все більше країн Європи скасовують обмеження, щоб українським біженцям було легше потрапити до них. Раніше УНІАН розповідав, як отримати статус біженця в Німеччині 2022 і чи варто це робити.

Вас також можуть зацікавити новини: