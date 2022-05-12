Спікер Путіна стверджує, що прикордонні райони РФ потрібно зміцнювати через "обстріли" з української території.

Спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ потрібно зміцнювати райони, які межують з Україною.

Росії потрібно додатково зміцнювати прикордонні райони через нібито обстріли з боку України в Бєлгородській області, публікує ТАСС слова прес-секретаря Путіна.

"Перш за все це ситуація, яка робить необхідним (вжити - Ред.) додаткові заходи щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти у низці населених пунктів, а потім атакував і мирних жителів. Окупанти, зокрема, бомбили Харків, Суми, Миколаїв, Дніпро, Кривий Ріг та Маріуполь.

За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі вже загинули понад 20 тисяч осіб.

Пізніше з'явилася інформація, що в Бєлгородській області РФ були вибухи. Зокрема, в Бєлгороді горіла нафтобаза. Місцева влада повідомила про двох постраждалих. Також у Білгородській області горів склад з боєприпасами.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Україна захищатиметься від Росії будь-якими способами, навіть завдання ударів по російських базах та складах.

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