Боєприпас виявили охоронцями під час перевірки пошти.

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо невідомі надіслали конверт із кулею. Як повідомляє Aktuality, "послання" було доставлено сьогодні вранці.

"Можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, сьогодні був доставлений до канцелярії уряду", - відповіли виданню у пресслужбі словацького уряду.

Зазначається, що пошту, адресовану прем'єр-міністру, перевіряють співробітники Управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій. Їхню увагу привернув зовнішній вигляд послання, а наступна рентгенівська перевірка показала, що у ньому – "заряд".

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Представник поліції Братислави Міхал Зейфф заявив, що наразі правоохоронні органи проводять відповідні невідкладні заходи.

Чотири місяці тому у Фіцо стріляли

Як повідомляв УНІАН, у травні на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах після виїзного засідання уряду. Він отримав серйозні вогнепальні порання і перший час після інциденту були сумніви, чи виживе прем’єр. Він переніс дві операції.

Правоохоронні органи Словаччини підозрюють у замаху на вбивство прем'єра відомого письменника 71-річного Юрая Чинтулу. Сам нападник під час допитів стверджував, що не хотів вбивати Фіцо, а тільки "завдати шкоди здоров'ю", адже йому не подобалась його політика, зокрема щодо війни в Україні.

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