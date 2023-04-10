Політики запланували зустріч вже цього тижня.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва має намір зустрітися з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном й обговорити Україну.

Про це повідомляє видання The Guardian, посилаючись на слова представника бразильського Міністерства закордонних справ Мауро Вієйра. Він підтвердив, що політики запланували зустріч на території Китаю в п'ятницю, 14 квітня.

Також британський таблоїд з'ясував, що серед тем, яких сторони торкнуться під час переговорів, буде й Україна.

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Зокрема, Сілва має намір лобіювати пропозицію про посередницькі переговори щодо припинення війни Росії проти України, пишуть ЗМІ.

Президент Бразилії запропонував віддати Крим Росії

Нагадаємо, що 7 квітня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відзначився проросійською риторикою щодо України. Він заявив, що для завершення війни Київ повинен погодитися віддати Крим Росії.

Політик зазначив, що лідер РФ Володимир Путін не може захопити Україну, але й український лідер Володимир Зеленський "не може хотіти" всього.

Раніше він вів переговори із Зеленським 2 березня. Тоді президент України розповів йому про реалізацію "формули миру", на якій наполягає українська влада.

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