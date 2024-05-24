Його залишили у медичному закладі для подальшого спостереження за його станом.

Президент Чехії Петр Павел у четвер ввечері потрапив до лікарні. Допомогу йому надали у військовому госпіталі.

Як пише місцеве видання Novinky, причиною звернення до медиків стала травма, яку чеський лідер отримав внаслідок аварії на закритій трасі.

Зазначається, що Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів. Під час заїзду він зазнав ушкоджень, які лікарі оцінили як несерйозні. Попри це політика вирішили залишити у медичному закладі для подальшого спостереження за його станом.

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У поліції Чехії додали, що розслідування інциденту не ведеться, оскільки в аварії не брали участі інші особи.

Останні заяви Петра Павла

Президент Чехії активно підтримує Україну й навіть найшов боєприпаси для наших військових. Перші 180 тисяч боєприпасів, закуплених в рамках чеської ініціативи, можуть бути доставлені в Україну вже в червні.

За його словами, протягом усієї війни в Україні Захід був дуже обережний у своїй підтримці. Але якби допомога була надана раніше, ситуація могла б бути іншою.

Павел заявив, що Україна навряд чи зможе вийти на кордони 1991 року. Судячи зі слів чеського президента, Київ може поступитися членством в Альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн.

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