Так він прокоментував заяву Туреччини про те, що Росія "законно" вимагає зняття санкцій в обмін на забезпечення транспортування зерна з України.

Якщо почнеться торгівля європейськими санкціями з Росією, це підштовхне Кремль до нових форм агресії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає DELFI.

Так він прокоментував заяви Туреччини, що Росія "законно" вимагає зняття санкцій в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України.

"Якщо ми почнемо сумніватися в доцільності санкцій або торгувати ними, це створить додаткові стимули для Росії застосовувати нові форми агресії", - заявив Науседа.

"Можемо досягти такого рівня, коли від санкцій мало що залишиться, а Росія буде користуватися всіма можливостями для розширення своєї агресії в Україні", - додав литовський президент.

Науседа підкреслив, що Європа зобов'язана збільшувати тиск на Росію, а сьомий пакет санкцій ЄС буде розглянуто в найкоротші терміни. Також президент зазначив, що важливо підтримати Україну і якомога швидше надати їй статут кандидата на членство в Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня міністр закордонних справ Туреччини після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в Анкарі заявив, що Росія висунула вимогу усунути перешкоди на шляху експорту своїх товарів в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України.

"Туреччина вважає цілком законними і виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ...", - сказав вчора турецький міністр, додавши, що неправильно обходити стороною це питання, стверджуючи, що російський експорт зернових і добрив не підпадає під санкції.

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