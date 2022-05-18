Вона зазначила, що присутність там російських військових порушує нейтральний статус її країни.

Президент Молдови Майя Санду, виступаючи в Європарламенті, вимагала вивести російських військових з Придністров'я.

Молдавський президент підкреслила, що в даний час немає безпосередньої загрози того, що країна буде втягнута у війну в Україні, передає point.md. При цьому Санду нагадала, що Молдова - нейтральна країна.

"Хоча, для того, щоб по-справжньому бути нейтральним, необхідно вивести російські війська з нашої території. Тому що їх присутність фундаментально порушує наш нейтральний статус і незалежність", - сказала Санду.

Вона сказала, що придністровський конфлікт являє собою один з численних викликів для Молдови.

Вона зазначила, що влада налаштована вирішити це питання мирним шляхом зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови. "Ми не хочемо війни або дестабілізації", - сказала Санду.

Також вона зазначила, що Росія напала на сусідню державу, як це робили країни в минулому, і "увергла в безмежну трагедію народи України і всього європейського континенту". "Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати - геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться. Але вони повернулися", - заявила Санду.

Також Санду пыдкреслила, що Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України: "Крим - Україна, Донбас - Україна, Київ - Україна, і завжди будуть Україною".

Російські військові в Придністров'ї

У Придністров'ї знаходиться оперативна група російських військ (ОГРВ), наступниця 14-ї загальновійськової армії, яка після розпаду СРСР опинилася під юрисдикцією Росії.

Влада Молдови неодноразово вимагала виведення групи російських військ з території Придністров'я, а парламент Молдови вважає її знаходження однією з основних загроз національній безпеці країни.

У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з Придністров'я, проте Росія назвала резолюцію "пропагандистським ходом" і заявила, що не збирається її виконувати.

Категорично проти виведення російських військ виступав колишній президент Молдови Ігор Додон. На сьогоднішній день всі гілки влади Молдови вимагають негайного виведення російських військ, що знаходяться на території країни.

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