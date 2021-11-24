Президент Європейської Ради зазначив, що деескалація і стабільність мають суттєве значення.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про відповідальність РФ за мирне урегулювання конфлікту на сході України.

Про це Мішель повідомив у мікроблозі Twitter.

"Обговорив з президентом Росії міграційну кризу у Білорусі. ЄС уважно відстежує воєнне нарощення вздовж кордону Росії з Україною. Деескалація і стабільність мають суттєве значення", – заявив Мішель.

"Наголосив на відповідальності Росії за досягнення мирного урегулювання на сході України", – повідомив Мішель.

Читайте також"Побоювання посилюються": очільниця МЗС Естонії висловилася про загрозу вторгнення Путіна в УкраїнуТакож президент Євроради зазначив, що обговорив з Путіним інтерес Євросоюзу стосовно стійкого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Варто зазначити, що Росія почала агресію проти України у 2014 році – окупувала Крим та підтримала бойовиків, які захопили частину Донбасу і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". РФ також вдерлася на частину сходу української держави.

Автор: Віталій Саєнко