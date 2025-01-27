Пакет підтримки складається з трьох компонентів.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про готовність надати невизнаному Придністров'ю три мільйони кубометрів газу в кредит.

Як пише видання NewsMaker, Європейський Союз може надати лівому берегу Дністра грантовий пакет підтримки, який підтримає Єврокомісія. Якщо Придністров'я не погодиться, то має або повернути ці три мільйони кубометрів газу, або заплатити за них.

"Сьогодні ми затвердимо кредит для лівого берега Дністра, щоб підтримати тиск у газовій системі. Це дасть нам перепочинок до 31 січня".

Загалом пакет підтримки ЄС складається з трьох компонентів. Другий пункт має назву "екстрена інтервенція" та охоплює період з 1 по 10 лютого. Він передбачає надання гранту в розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії для правого берега за "антикризовими цінами" та забезпечення споживання лівого. Третім пунктом є комплексна програма енергетичної стійкості Молдови на наступні два роки.

Відео дня

Енергетична криза у Придністров'ї

Як відомо, Росія звинуватила "Молдовгаз" у заборгованості та припинила поставки газу до Молдови та невизнаного Придністров’я.

Через це на лівому березі Дністра виникли серйозні проблеми з енергопостачанням, газом, опаленням та гарячою водою.

Український президент Володимир Зеленський повідомляв, що Київ пропонував свою допомогу, однак відповіді так і не отримав.

Вас також можуть зацікавити новини: