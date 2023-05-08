Російський суд вирішив, що підозрюваний має перебувати під вартою кілька місяців.

У РФ суд обрав запобіжний захід українцю Олександру Пермякову, підозрюваному в підриві автомобіля, в якому знаходився Захар Прилєпін,- колишній депутат російської Держдуми, пропагандист-письменник і посіпака бойовиків "ЛДНР".

Семенівський райсуд Нижегородської області вирішив відправити підозрюваного в слідчий ізолятор, пише ТАСС, посилаючись на відомості прес-служби Генеральної прокуратури РФ. "З урахуванням позиції прокуратури... Пермякову... обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці", - повідомили у російській Генпрокуратурі.

Варто зазначити, що Олександра Пермякова звинуватили в скоєнні "теракту" (ст. 205 Кримінального кодексу РФ) і у "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв" (ст. 222.1 КК).

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Захар Прилєпін підірваний у машині - що потрібно знати

6 травня з'явилася інформація, що авто Audi Q7, в якому знаходився Захар Прилєпін, було підірвано біля російського міста Нижній Новгород. Машина перетворилася на купу металу, знищений охоронець Прилєпіна, а сам пропагандист отримав важкі травми, був госпіталізований і переніс операцію.

Партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ" взяв на себе відповідальність за замах на Прилєпіна в РФ. В Офісі президента України Володимира Зеленського натякнули, що підрив іномарки могли влаштувати російські спецслужби.

У Росії майже відразу ж злочин "повісили" на українця. Пропагандисти навіть стверджували, що підозрюваний нібито "зізнався в роботі на українські спецслужби".

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