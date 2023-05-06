Замах на Прилєпіна стався вдень 6 травня під Нижнім Новгородом.

В Офісі президента України натякнули, що замах на російського пропагандиста Захара Прилєпіна здійснили російські ж спецслужби.

"Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім - випадкових людей, в кінці - своїх", - написав у своєму Твіттер радник глави ОП Михайло Подоляк.

На його думку, Кремль намагається продовжити "агонію путінського клану" і зберегти "ілюзорний тотальний контроль", для чого і розгортає маховик репресій.

Відео дня

"Російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи (на особливо вишуканий десерт) Z і V активістів. Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", - вважає Подоляк.

Замах на Захара Прилєпіна - що відомо

У суботу, 6 травня, невідомі підірвали автомобіль з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. Це сталося у віддаленому районі Нижегородської області, де у Прилєпіна є дача.

Відомо, що від вибуху загинув водій і особистий охоронець пропагандиста, який до того ж виявився колишнім бойовиком "ЛНР". Сам же Прилєпін отримав важкі поранення, але прийшов до тями. Чи зможе він вижити, поки не ясно.

Відповідальність за замах вже взяла на себе партизанська група "АТЕШ". Раніше вона вже брала на себе відповідальність за партизанські акції на окупованих територіях України.

Примітно, що Прилєпін – не перший видатний представник "руського міра", на якого скоєно замах за останній час. Раніше були вбиті Дар'я Дугіна, Ігор Мангушев і Владлен Татарський.

Вас також можуть зацікавити новини: