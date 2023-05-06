У Росії вже оперативно зліпили найзручнішу для себе версію замаху на Прилєпіна.

Затриманий в Нижньому Новгороді українець зізнався у замаху на Захара Прилєпіна і нібито роботі на українські спецслужби. Про це повідомляє провладний телеграм-канал "112".

"Чоловік розповів, що був завербований однією зі спецслужб України ще кілька років тому. Він давав необхідну їм інформацію, а натомість отримував гроші. Останнім завданням стало отримання паспорта РФ і переїзд. Наступний крок - ліквідація Захара Прилєпіна", - йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що підозрюваний кілька днів стежив за пропагандистом перед замахом. Також стверджується, що для підриву автомобіля були використані протитанкові міни, які були зариті на шляху до будинку Прилєпіна. На одну з цих мін його автомобіль, начебто, і наїхав.

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Замах на Прилєпіна - що відомо

Раніше сьогодні в Нижегородській області Росії був підірваний автомобіль, що належить колишньому бойовику "ЛНР", відомому пропагандисту Захару Прилєпіну. У цьому вибуху загинув водій Прилєпіна, а сам він отримав важкі поранення.

Відповідальність за замах взяла на себе партизанська група "АТЕШ". Раніше вона стверджувала, що працює на окупованій території України, але з деяких пір у неї з'явилися філії в Росії.

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