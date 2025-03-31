Країни обговорюють можливість введення нових санкцій.

Міністри закордонних справ країн G5+ пропонують встановити кінцевий термін завершення переговорів про припинення вогню в Україні.

Як передає Польське радіо, про це розповів очільник польського МЗС Радослав Сікорський, яикй брав участь в зустрічі у Мадриді. За його словами, міністри пропонують запровадити проти Росії нові санкції, якщо переговори не завершаться до встановленого терміну:

"Росія вже отримала певні запевнення від американської сторони. Україна прийняла пропозицію припинення вогню безумовно. Ми не можемо вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати".

Як відомо, термін G5+ використовується для позначення групи з п'яти провідних європейських країн - Іспанії, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Вони співпрацюють з іншими державами або організаціями для обговорення важливих міжнародних питань.

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На зустрічі в Мадриді також була присутня висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Українська сторона брала участь дистанційно.

Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Київ та Москву погодитися на негайне припинення вогню на фронті строком на 30 днів.

Під час переговорів у Саудівській Аравії українська сторона погодилася це зробити, однак в Москві сказали, що такий крок потребує подальшого обговорення.

Пізніше Кремль пообіцяв припинити удари по українській енергетиці, але одразу порушив цю обіцянку. А для забезпечення безпеки в Чорному морі, про яку хоче домовитися Вашингтон, Москва вимагає зняття низки санкцій.

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