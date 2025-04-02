У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вважають, що навряд чи зможуть досягти припинення вогню в Україні у найближчі декілька місяців.
Про це пише агентство Reuters, посилаючись на знайомих із цими обговореннями чиновників. Американські високопосадовці розробляють нові плани тиску як на Російську Федерацію, так і на Україну, оскільки зрив "миротворчих" зусиль Трампа став би для нього анафемою.
Чиновники кілька тижнів у приватних розмовах скаржилися на український опір угоді про корисні копалини та просуванню мирних переговорів, однак останніми днями все більше розчаровуються в Москві:
"Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники Білого дому і Державного департаменту визнали, що президент Росії Володимир Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду, і обговорили, які економічні або дипломатичні санкції могли б підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі взагалі можливі".
На думку одного з джерел, мова йде про можливість введення проти Російської Федерації нових мит та санкцій.
Трамп невдоволений Путіним і Зеленським
Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США висловив невдоволення діями як кремлівського правителя, так і президента України.
Трамп оголосив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Москва не сприятиме досягненню мирної угоди. Також він розчарований небажанням Києва укладати угоду про видобуток корисних копалин.
Нагадаємо, Україна погодилася на запропоноване Вашингтоном безумовне припинення вогню, а у Москві постійно висувають нові умови.