Білий дім розглядає нові засоби тиску на Україну та Росію.

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вважають, що навряд чи зможуть досягти припинення вогню в Україні у найближчі декілька місяців.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на знайомих із цими обговореннями чиновників. Американські високопосадовці розробляють нові плани тиску як на Російську Федерацію, так і на Україну, оскільки зрив "миротворчих" зусиль Трампа став би для нього анафемою.

Чиновники кілька тижнів у приватних розмовах скаржилися на український опір угоді про корисні копалини та просуванню мирних переговорів, однак останніми днями все більше розчаровуються в Москві:

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"Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники Білого дому і Державного департаменту визнали, що президент Росії Володимир Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду, і обговорили, які економічні або дипломатичні санкції могли б підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі взагалі можливі".

На думку одного з джерел, мова йде про можливість введення проти Російської Федерації нових мит та санкцій.

Трамп невдоволений Путіним і Зеленським

​Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США висловив невдоволення діями як кремлівського правителя, так і президента України.

Трамп оголосив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Москва не сприятиме досягненню мирної угоди. ​Також він розчарований небажанням Києва укладати угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, Україна погодилася на запропоноване Вашингтоном безумовне припинення вогню, а у Москві постійно висувають нові умови.

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