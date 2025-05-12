Американський лідер вхопився за ідею перемовин, озвучену Путіним.

В суботу, 10 травня, в Києві зібралися лідери Великої Британії, Франції, Польщі та Німеччини. Україна та партнери вимагали від Росії 30-денного припинення вогню, і ця ідея була підтримана Сполученими Штатами.

Та плани Європи щодо встановлення перемирʼя було зруйновано, коли Дональд Трамп вхопився за ідею переговорів у Туреччині, озвучену російським диктатором Путіним. У соцмережах глава Білого дому заявив, що Путіну не потрібне перемирʼя, він хоче переговорів. Тоді американський президент натиснув на президента України Володимира Зеленського, щоб той "провів зустріч, негайно!!!", пише CNN. Тож єдність західного світу в питанні України похитнулася.

"Трамп демонстративно мовчав, поки давні союзники США сурмили про свою новознайдену єдність. Путін заговорив, і Трамп переорієнтувався. Зеленському залишилося лише продемонструвати особисту відданість і доблесть та запропонувати провести зустріч віч-на-віч з Путіним, людиною, звинуваченою у воєнних злочинах проти його нації. Це важкий крок для нього всередині країни", – йдеться в матеріалі.

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Не можна виключати можливості того, що США та Росія за лаштунками можуть виношувати "щось, що наблизить світ до миру". Проте коли Трамп говорив, європейські лідери, здавалося, мовчали – небо над Україною тихим не було.

Сенс декларація про припинення вогню полягав не не стільки в безпосередній ймовірності припинення бойових дій на 30 днів. Лідери ЄС, схоже, і самі скептично ставилися до імовірності згоди Москви. Хтось міг би подумати, що мета полягала в тому, щоб показати Білому дому: Путін не зацікавлений у мирі чи навіть пропозиції про припинення вогню.

Зазначається, що Путін не лише зміг повністю проігнорувати вимоги України та Європи. Він також поки не відчув жодних "масованих санкцій" та збільшення військової допомоги Україні, які Європа, як видається, пропонувала Трампу підтримати в разі відсутності припинення вогню. До того ж, основою позиції американського президента раптово стала пропозиція російського диктатора щодо переговорів у Туреччині, в якій не було нічого нового, окрім дати.

"Загроза санкцій – масованих чи ні – завжди була складним завданням. На Росію вже накладено значні санкції, і залишилося зробити обмежену кількість кроків, які мали б реальні наслідки, не завдаючи значної шкоди Заходу. Ключове питання полягає в тому, чи спробує Європа завдати болю Росії без американської підтримки. Це викрило б їхню роз'єднаність, але може бути кращим вибором, ніж їхні погрози в Києві, що звучать пустопорожньо", – додає автор.

Щодо Трампа, то протягом останніх місяців простежувалося небажання Трампа робити кроки, які можуть зашкодити його відносинам з Кремлем. Невідомо, чи були контакти між Кремлем і Білим домом між візитом європейських лідерів до Києва та заявою Трампа про переговори.

Та очевидно, що з двої варіантів – єдність, якої прагнуть європейські союзники, і шлях, на якому Трамп з Путіним залишаться в найкращих стосунках – американський президент обрав останній.

Переговори РФ та України: останні заяви світових лідерів

12 травня під час пресконференції Трамп підтримав потенційні переговори України та Росії в Туреччині. Американський лідер додав, що розглядає можливість візиту до Стамбулу, де 15 травня і відбудеться зустріч.

"Президент Ердоган буде чудовою приймаючою стороною. Я думаю, що зустріч у четвер у Туреччині між Росією та Україною може призвести до хорошого результату. І я вважаю, що обидва лідери будуть там. Я подумую про те, щоб прилетіти туди", – сказав лідер Білого дому.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що його країна готова стати посередником у мирних переговорах.

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