Українська розвідка публікувала докази причетності російських спецслужб до організації вибухів.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на сьогоднішні вибухи в Тирасполі (невизнане Придністров'я).

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в Тирасполі в будівлі місцевого МДБ - "привід для створення напруженості в придністровському регіоні".

"Завдання сьогоднішнього інциденту - створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки в придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше "міністерство внутрішніх справ" Придністров'я повідомило, що близько 17:00 в будівлі "міністерства держбезпеки", розташованій в Тирасполі, сталося кілька вибухів.

"Вибиті вікна на верхніх поверхах. З приміщень валить дим", - зазначали у відомстві.

Постріли, як повідомлялося, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. Постраждалих немає.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

Як писав УНІАН, українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

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