У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на сьогоднішні вибухи в Тирасполі (невизнане Придністров'я).
Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.
У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в Тирасполі в будівлі місцевого МДБ - "привід для створення напруженості в придністровському регіоні".
"Завдання сьогоднішнього інциденту - створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки в придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", - йдеться в повідомленні.
Раніше "міністерство внутрішніх справ" Придністров'я повідомило, що близько 17:00 в будівлі "міністерства держбезпеки", розташованій в Тирасполі, сталося кілька вибухів.
"Вибиті вікна на верхніх поверхах. З приміщень валить дим", - зазначали у відомстві.
Постріли, як повідомлялося, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. Постраждалих немає.
Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.
Як писав УНІАН, українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.