Протасевич знаходиться в списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Білорусь запросила у Польщі екстрадицію засновника і екс-редактора телеграм-каналу NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, Романа Протасевича.

Читайте такожМеркель закликала владу Білорусі припинити репресії і звільнити політиківПро це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні вранці прокинувся від повідомлень про те, що Білорусь відправила документи на мою екстрадицію з Польщі. І дуже сильно розсміявся. Дорогі спецслужби, я вже майже 5 місяців живу в іншій країні. Так що відправляйте свої папірці кому завгодно і скільки завгодно далі", - написав Протасевич.

Що цьому передувало

Як відомо, Степан Путило і Роман Протасевич знаходяться в списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

В їх відношенні винесли постанови про залучення їх в якості обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, які грубо порушують громадський порядок, - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі

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Автор: УНІАН