Протестувальники звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня.

У столиці Грузії Тбілісі відбуваються зіткнення між поліцією та протестувальниками. Учасники акції заявляють про масові фальсифікації під час виборів до парламенту та вимагають перевиборів.

Як передає JAMnews, 8 листопада грузинська опозиція висунула владі ультиматум: глава ЦВК має піти у відставку, а чинний уряд – звільнити політв’язнів та призначити перевибори. Уряд вже відкинув вимоги опозиції, назвавши їх абсурдними.

Тим часом у центрі Тбілісі зібрався багатотисячний мітинг противників чинної влади.

За інформацією «Грузія Онлайн», силовики застосували проти мітингарів водомети. Постраждали щонайменше троє учасників акції.

Вибори у Грузії: що відомо

31 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори за новими правилами. Поріг для проходження партій було знижено із 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій та два блоки.

За підсумками першого туру виборів до однопалатного парламенту країни правляча партія «Грузинська мрія - Демократична Грузія» набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок «Єдиний національний рух – об'єднана опозиція Сила в єдності», отримав 27,14 відсотка.

Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилась входити до нового парламенту.

Другий тур виборів пройде в усіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також у 6 округах у регіонах – Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі та Телаві. Згідно з опублікованими ЦВК даними, в зазначених округах жоден із кандидатів у мажоритарні депутати не зумів подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр. Загалом у Грузії 30 одномандатних округів.

Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилась входити до нового парламенту.

Другий тур виборів пройде в усіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також у 6 округах у регіонах - Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі та Телаві. Згідно з опублікованими ЦВК даними, в зазначених округах жоден із кандидатів у мажоритарні депутати не зумів подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр. Загалом у Грузії 30 одномандатних округів.

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Автор: Катерина Шварц