У країні визнали законною пенсійну реформу.

У Франції затвердили підвищення пенсійного віку до 64 років, передає france24.

Відповідне рішення ухвалила Конституційна рада Франції в п'ятницю, 14 квітня, визнавши законною пенсійну реформу.

Раніше повідомлялося, що відповідний скандальний закон у Франції ухвалили 16 березня без схвалення парламенту. Зробив це прем'єр-міністр Елізабет Борн з дозволу президента Франції Макрона. Вона скористалася статтею 49.3 Конституції.

Відео дня

"Ми не можемо робити ставки на майбутнє наших пенсій. Якби всі проголосували відповідно до своєї совісті і відповідно до своїх минулих позицій, ми б не були там, де ми сьогодні", - заявила вона.

Депутати від опозиції при цьому негайно закликали до вотуму недовіри уряду.

Підвищення пенсійного віку у Франції - актуальне

Як писав УНІАН, 10 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку на два роки-з 62 до 64 років з до 2030 року.

Після цього Франція зіткнулася з вуличними протестами і серйозними заворушеннями. По всій країні почали оголошувати страйки.

Французький уряд пояснював, що впровадження пенсійної реформи необхідно, щоб уникнути дефіциту пенсійного бюджету.