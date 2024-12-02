Загалом за дні протесту в країні було затримано 224 особи.

У Грузії було затримано одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі, повідомляє Sova.

Політика було затримано під час словесної перепалки між поліцією та протестувальниками, які перекрили дорогу урнами для сміття, внаслідок чого поліція почала опиратись.

Крім того, правоохоронці затримали ще кількох учасників акції.

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Водночас у МВС Грузії повідомили, що за останні дні на акціях було затримано 224 особи за дрібне хуліганство, опір та непокору поліції, передає "Эхо Кавказа".

"Як і в попередні дні, попри неодноразові попередження, під час мітингу деякі учасники неодноразово вчиняли провокаційні дії. Громадськість спостерігала, як агресивні угруповання завдали шкоди будівлі парламенту та інфраструктурі, розташованій на проспекті Руставелі. Пізно ввечері учасники мітингу завдали шкоди муніципальному майну та майну приватних осіб на проспекті Руставелі, звели барикади серед пошкоджених об'єктів і підпалили деякі об'єкти", - зазначили у відомстві.

Також у МВС додали, що було затримано двох учасників протестів за кримінальними звинуваченнями. Зокрема 2 грудня було затримано осіб 2003 та 2007 років народження. Висунуте проти них обвинувачення карається позбавленням волі на термін до семи років.

Крім того, на акціях протесту було затримано трьох людей, які звинувачуються у нападі на працівників поліції та завданні шкоди майну шляхом підпалу.

"Унаслідок протиправних і насильницьких дій учасників мітингу минулої ночі постраждав 21 співробітник МВС. У деяких постраждалих серйозні травми голови, обличчя і тіла. Загалом під час останніх акцій було завдано шкоди здоров'ю 113 співробітникам МВС, четверо з них досі перебувають у медичних установах", - підкреслили у міністерстві.

Протести в Грузії - останні новини

Як писав УНІАН, 1 грудня у Грузії продовжились протести. Відомо, що мітинги в країні тривають через рішення влади призупинити перемовини про вступ країни до ЄС до 2028 року. В цей день повідомлялось, що біля будівлі парламенту були зафіксовані водомети та мобілізовано загін спеціального призначення.

Також у ніч проти 29 листопада у Тбілісі жорстко розігнали протестувальників, які почали запускати пітарди. У відповідь на це поліцейські застосували водомети.

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