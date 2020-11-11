Тихановська вважає, що ОМОН залякав людей, тому вони перестали масово виходити на акції протесту.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що її прихильники працюють над новою тактикою проведення акцій протесту через масові затримання людей.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу Дождь.

Тихановська вважає, що кількість учасників на останніх протестних акціях зменшилася через те, що людей "залякали", і ОМОН "повертається до ненормальної поведінки".

"Можливо, зміниться "картинка", людей стане менше, тому що вже на підступах до місця збору людей забирають, не дають зібратися разом. Нам зараз необхідно міняти тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота", - зазначила вона.

При цьому Тихановська підкреслила, що план продовжувати боротьбу і тиснути на режим залишається в силі.

"Недільні акції триватимуть, акції студентів, медиків, пенсіонерів - всі продовжують боротьбу в даному випадку", - підтвердила опозиціонер.

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Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

12 жовтня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пояснив, що санкції проти Лукашенка введуть через відсутність волі вести переговори про мирне вирішення ситуації у Білорусі. Усі країни ЄС погодились з пропозицією розширити список осіб, проти яких запроваджуються санкції.

20 жовтня Боррель заявив, що жодна країна Євросоюзу не чинить спротиву стосовно запровадження санкцій проти Лукашенка в рамках підготовки другого раунду обмежувальних заходів щодо білоруської влади. За його словами, розпочалася технічна робота з метою підготовки запровадження санкцій.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

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Автор: УНІАН