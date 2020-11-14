Разом з тим білоруська опозиція заявила, що проти правоохоронців, які застосовують силу і тортури до протестувальників, не відкрили жодного кримінального провадження.

У Білорусі за три місяці акцій протесту було затримано понад 25,8 тисячі осіб.

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Про це опозиційне "народне антикризове управління" повідомляє у своєму Telegram-каналі з посиланням на звіт МВС.

"У розпорядженні НАУ є внутрішні звіти МВС. За даними міністерства, з 9 серпня і до 3 листопада в Білорусі затримали понад 25 800 осіб за "порушення законодавства про масові заходи та вчинення інших правопорушень при їх проведенні". За цей же час співробітники склали понад 24 тисячі адміністративних протоколів", - сказано в повідомленні.

За даними звіту, з дня виборів білоруси подали до органів 4 тисячі заяв про насильство з боку співробітників силових структур.

"І все ще не заведено жодної справи на силовиків за насильство і вбивства", - заявили опозиціонери.

Що цьому передувало

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня у Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Вікторія Токарєва