Російське керівництво вже серйозно планує приєднати ще території.

У п'ятницю, 27 січня, Володимир Путін скликав на засідання Раду Безпеки РФ, щоб обговорити чергове розширення російських територій. Цього разу за рахунок шельфу в Північному Льодовитому океані.

Як повідомляє прес-служба Кремля, у засіданні взяли участь серед інших міністр оборони Сергій Шойгу та голова зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

"У нас, Колеги, є багато важливих питань для обговорення, як внутрішнього порядку денного, так і питання кордонів континентального шельфу Росії в Північному Льодовитому океані", — сказав Путін, відкриваючи засідання.

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На цьому стенограма закінчується, що вказує на закритий характер засідання.

За даними агентства Reuters, йдеться про спроби Москви анексувати частину континентального шельфу в Північному Льодовитому океані, де є багаті поклади нафти і газу.

У 2021 році Росія намагалася домогтися від ООН дозволу на привласнення цих морських територій, але Канада, Норвегія і Данія цьому завадили, заявивши схожі претензії. На цьому тлі Росія почала частіше проводити військові навчання в регіоні і розширювати там військову інфраструктуру.

Загарбницькі амбіції Путіна

За даними видання Bloomberg, Володимир Путін не відмовився від намірів захопити Україну і планує на весну новий масштабний наступ. При цьому він готовий до високих втрат серед російських солдатів.

Нещодавно Путін знайшов нове пояснення, навіщо він вдерся в Україну і вратив десятки тисяч російських солдатів. За його словами, так він захищає Росію.

Однак за кілька днів до цього Путін озвучував зовсім іншу і не менше дурну версію нападу на Україну. Влаштувавши найбільшу європейську війну за 70 років, Путін хоче тим самим припинити війну.

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