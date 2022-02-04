Президенти провели переговори і взяли участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор.

У п'ятницю, 4 лютого, Володимир Путін відвідав Китай на запрошення Сі Цзіньпіна. Лідери РФ і Китаю провели переговори і взяли участь у церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійські ігри.

Заява опублікована на сайті президента РФ.

За підсумками двосторонньої зустрічі випустили велику спільну заяву, де, серед іншого, повідомляють, що "з кожним днем все більше ускладнюється ситуація у сфері міжнародної та регіональної безпеки, множаться глобальні виклики і загрози".

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"Сторони глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки і виходять з того, що долі народів усіх країн взаємопов'язані", - йдеться в заяві.

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і користуючись з безпеки інших держав. Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні в інтересах забезпечення загальної комплексної неподільної і стійкої безпеки", - вважають глави РФ і Китаю.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, зазіхнути на "російський регіон" Крим...".

Крім того, за інформацією західних ЗМІ, розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. За сценарієм в ролику росіяни хотіли зобразити "напад українських військових на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі". Обізнані джерела видань зазначають, що цей план схвалили на найвищому рівні в Москві.

Сполучені Штати Америки передали Україні інформацію про те, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення за допомогою створення фейкового відео, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна поки не планує військових операцій з повернення тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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