Спікер президента Росії стверджує, що це Україна може атакувати РФ, а не навпаки.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заговорив про напад України на РФ заради Криму.

Спікер глави Росії сказав журналістам, що Київ може зважитися на агресію, щоб "зазіхнути" на окупований росіянами український Крим, пише "РИА Новости".

"Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, зазіхнути на "російський регіон" Крим...", – заявив прес-секретар.

Читайте такожУ Кремлі відреагували на можливе запровадження в США санкцій проти Путіна через УкраїнуНещодавно – наприкінці січня поточного року, Дмитро Пєсков говорив, що влада України може піти на силове розв'язання конфлікту на частині Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, РФ у 2014 році захопила Крим й вдерлася на частину Донбасу. Влада Росії підтримали бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Низка західних країн покарали Росію за агресію – запровадили санкції.

Російська влада стверджувала, що не вдиралася в Україну, і в нашій державі йде "внутрішній конфлікт".

У Кремлі вже не раз звинувачували владу України у тому, що вона може піти на "силовий варіант" розв'язання конфлікту на Донбасі.

Київ багато разів називав дипломатичний шлях єдиним, який здатен привести до завершення протистояння.

Восени минулого року РФ пішла на загострення ситуації на кордоні з українською державою – стягнула багато військових і техніки. Україна і низка її західних партнерів заговорили про те, що Росія здатна зважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що військ РФ біля українського кордону недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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