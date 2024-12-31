Кім привітав Путіна та всіх громадян РФ, включаючи їхні війська, з Новим роком.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна і Росія завжди рухалися вперед "рука об руку" на правильному шляху, повідомило офіційне китайське інформаційне агентство, передає Reuters.

Під час обміну новорічними привітаннями з російським диктатором Володимиром Путіним китайський лідер привітав взаємну довіру та стратегічну координацію між двома державами та висловив бажання підтримувати тісні контакти з президентом РФ.

За словами Сі, китайсько-російська співпраця в різних сферах надалі буде відкривати нові можливості для розвитку.

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Своєю чергою президент Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв зміцнити всеосяжне стратегічне партнерство країни з РФ у своєму листі до російського диктатора Володимира Путіна, пише Reuters.

У своєму зверненні Кім привітав Путіна та всіх громадян РФ, включаючи їхні війська, з Новим роком та заявив, що готовий до подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків. За його словами, обидва лідери піднялися на нову висоту у 2024 році за допомогою "нових проєктів".

"Кім побажав, щоб новий 2025 рік був записаний як перший рік перемоги в 21 столітті, коли російська армія і народ переможуть неонацизм і досягнуть великої перемоги", - зазначили у виданні KCNA.

У Reuters нагадали, що Кім і Путін підписали договір про взаємну оборону на саміті в червні, який закликає кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

Після того Північна Корея відправила тисячі військових до РФ для підтримки війни проти України. За інформацією Південної Кореї та США, більше тисячі з них були вбиті або поранені.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Раніше у Пентагоні оцінили ефективність солдат КНДР у війні в Україні. За його словами, напади, які здійснюють північнокорейські солдати "не є значно ефективними", а північнокорейці несуть "значну кількість" втрат.

Водночас в Силах Спеціальних Операцій ЗС України повідомили, що Кім Чен Ин відправляє воювати проти України солдатів, які "завинили перед КНДР". Крім того, бійцям навіюють, що так вони "захищають батьківщину" й отримують можливість "спокутувати свої проступки перед країною".

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