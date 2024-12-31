Речниця Пентагону зазначила, що приблизно 1000 солдатів КНДР були вбиті або поранені в Курській області.

У Пентагоні висловились про ефективність північнокорейських солдат в Україні та оцінили рівень втрат армії КНДР. Відповідну заяву зробила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Так, вона зазначила, що Міністерство оборони США погоджується з попередньою оцінкою Білого дому щодо кількості втрат північнокорейців у результаті бойових дій проти України в Курській області РФ.

"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів [КНДР] були вбиті або поранені в Курській області. Це також наша оцінка", — сказала Сінгх.

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Вона додала, що напади, які здійснюють північнокорейські солдати "не є значно ефективними", і що північнокорейці несуть "значну кількість" втрат.

Солдати КНДР у війні проти України

Раніше йшлося про те, що в Курській області РФ перебувають близько 11 000 військовослужбовців із КНДР. За даними розвідки Південної Кореї, ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.

Військовий аналітик Євген Дикий зазначав, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий постачати в армію Російської Федерації більше людей, але поки північнокорейці не виправдовують ефективності на фронті.

Раніше із розшифрованих записів із трофейного блокнота північнокорейського солдата, якого ліквідували в Курській області РФ, з'ясувалося, що КНДР відправляє на війну "елітних солдатів", яким був і вбитий. Також бійцям навіюють, що так вони "захищають батьківщину" й отримують можливість "спокутувати свої проступки перед країною".

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