У відповідь на обурення росіян влада опублікувала "наукове обґрунтування" закриття зони навколо путінських дач.

Частину берега і самого озера Валдай (Новгородська область РФ), на якому розташовані будинки, які, за інформацією ЗМІ, належать російському диктатору Володимиру Путіну і його коханці Аліні Кабаєвій, раптово закрили для росіян нібито через погіршення екологічного стану.

Як пише "Медуза", половина Валдая виявилася повністю закритою для човнів і відпочивальників. Чиновники пояснили, що за наказом Міністерства природних ресурсів і екології Росії частину озера зарахували до території Валдайського національного парку, і вона стала зоною особливо охоронюваної природної території (ООПТ).

ООПТ - це один з видів територій разом із заповідною та рекреаційною зонами (перша передбачає заборону перебування всім, крім співробітників заповідника, друга - дозволяє туризм, риболовлю та полювання).

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Зона ООПТ, статус якої отримала місцевість біля путінських дач, передбачає, що на території можна перебувати хіба що з метою "пізнавального туризму" (туристичний маршрут строго обмежений). За порушення правил відвідування таких зон передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Однак жодних офіційних маршрутів до озера національний парк не пропонує і навіть заявляє, що в цій частині озера повністю заборонено перебування громадян.

Повністю закрити зону для відвідування, всупереч її статусу, як заявили в нацпарку, знадобилося через "погіршення екологічного стану" та з метою зниження темпів його евтрофування (через цей процес "цвіте вода"). Ситуація викликала обурення місцевих жителів і для більшої переконливості адміністрація парку опублікувала "наукове обґрунтування". Ним став лист члена-кореспондента Російської академії наук Аркадія Тишкова, який довгі роки заявляє про екологічні проблеми на озері. "Медуза" зазначає, що цьому питанню присвячена і монографія групи російських вчених.

Дивує, що "екологічні проблеми" виявили тільки на одній частини водойми - на Довгобородському плесу, де журналісти раніше виявили нерухомість сім'ї Путіна. Попередження і дослідження вчених, які були присвячені забрудненню озера (наприклад, стічними водами), стосувалися всієї акваторії, оскільки його частини поєднані.

Крім того, місцеві кажуть, що візуально змін стану озера - цвітіння води, вимирання риби або інших екологічних проблем - не спостерігають. Однак кажуть, що відчуття, що поруч є "секретні об'єкти", а також "люди в камуфляжі", що стежать за пересуваннями відпочивальників, були тут і раніше.

Примітно і те, що наказ про зміну статусу зазначеної ділянки озера датований листопадом 2022 року, а офіційна його публікація відбулася тільки через два місяці. Сам же парк оголосив про нову заборону лише 3 березня - через місяці після зміни статусу території і через кілька днів після того, як журналісти показали розташовану тут "дачу Путіна".

Нерухомість Путіна на озері Валдай - що відомо

Напередодні видання"Проект" опублікувало розслідування про розкішну нерухомість російського диктатора Володимира Путіна і передбачуваної коханки і матері дітей президента Аліни Кабаєвої на березі озера Валдай (Новгородська область).

Будинок Кабаєвої площею 1200 квадратних метрів розташований на землі, що належить другу Путіна, бізнесменові Юрію Ковальчуку. За 800 метрах звідси – будинок самого Путіна, побудований на початку 2000-х. Також поруч розташована резиденція російського президента "Ужин".

Публікація журналістів з'явилася 28 лютого. Через 3 дні стало відомо, що частина озера, де розташовані палаци, стала "особливо охоронюваною природною територією".

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